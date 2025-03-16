Endlich Ordnung im Wintergarten-BüroJetzt kostenlos streamen
Organize 'n Style - Isabella räumt auf!
Folge 7: Endlich Ordnung im Wintergarten-Büro
23 Min.Folge vom 16.03.2025Ab 6
Isabella hilft Sonderpädagogin Louisa, die mit ihrer Familie in Spandau lebt. Der Wintergarten wurde zum Arbeitszimmer umfunktioniert, in dem kreatives Chaos an der Tagesordnung steht. Immer neue Projekte, Bastelsachen und Co. breiten sich munter aus. Ehemann Ole musste schon seinem Arbeitsplatz im Büro räumen. Doch nun fängt seine Frau an, sich auch in anderen Räumen mit ihren Kreationen auszubreiten. Die Expertin muss herbei und mit praktischen Lösungen die kreativen Künste bändigen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Organize 'n Style - Isabella räumt auf!
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Selbstoptimierung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Calivision Network GmbH