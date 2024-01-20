Zum Inhalt springenBarrierefrei
Von "Zutritt Verboten" zum Wohlfühl-Raum

sixxStaffel 4Folge 2vom 20.01.2024
Folge 2: Von "Zutritt Verboten" zum Wohlfühl-Raum

23 Min.Folge vom 20.01.2024Ab 6

Heute hilft Ordnungscoach Isabella den jungen Eltern Lisa und David. Die Physiotherapeutin in Elternzeit und der Radiologe leben mit ihren zwei Kleinkindern in Haan. In ihrem Gästezimmer stapeln sich alle Dinge, für die sie noch keinen Platz gefunden haben. Aus Sicherheitsgründen haben sie den chaotischen Raum zur „Gefahrenzone“ für ihre Kinder erklärt. Expertin Isabella hat eine Lösung und zaubert aus der Rumpelkammer ein Wohlfühlzimmer.

sixx
