Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 24.06.2020: Gelegenheit macht Diebe
44 Min.Folge vom 24.06.2020Ab 12
Rod Manning und Les Walsh stellen im Sheepyards-Minenfeld den Eigentümer des Nachbar-Claims zur Rede. Hat John Scheepers unter der Erdoberfläche einen Tunnel gegraben, um den „Buschmännern“ heimlich Edelsteine abzujagen? Der Schatzsucher streitet dies hartnäckig ab. Jaymin Sullivan, Noah McDonough und Jay Caruana zahlen unterdessen in White Cliffs Lehrgeld. Das Trio wollte mit wenig Arbeit schnell reich werden. Aber die Realität in Down Under sieht anders aus. Die Truppe wohnt in einem Camp ohne fließendes Wasser und schuftet sich die Finger wund.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3, Season 5-8: Warner Bros. Discovery, Inc.