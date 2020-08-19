Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 19.08.2020: Gluthitze
44 Min.Folge vom 19.08.2020Ab 12
Werkzeug, Maschinen und Edelsteine: Diebstähle sind auf den abgelegenen Minen-Grundstücken im australischen Outback keine Seltenheit. Denn das nächste Polizeirevier ist kilometerweit entfernt. Als am Bondi Claim ein verdächtiges Fahrzeug auftaucht, nimmt Schatzsucher Rod Manning deshalb sofort die Verfolgung auf. 70 Kilometer nordöstlich kämpfen die McFarlanes unterdessen mit der extremen Hitze. Temperaturen bis zu 45 Grad treiben Connie und ihrer 16-jährigen Tochter bei der Arbeit die Schweißperlen auf die Stirn. Die Strapazen zehren an der Substanz.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.