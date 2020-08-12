Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 12.08.2020: Fehltritt mit Folgen
44 Min.Folge vom 12.08.2020Ab 12
Je mehr Gestein Jaymin Sullivan und seine Gefährten in der Mine abtragen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Glücksritter in New South Wales kostbare Edelsteine finden. Deshalb klotzt das Team unter Tage ran, was das Zeug hält. Aber dann wird die Truppe durch einen Fehltritt zurückgeworfen. Noah hat sich einen riesigen Nagel in den Fuß getreten - und das nächste Krankenhaus ist 240 Kilometer weit entfernt. Chris Cheal und sein 18-jähriger Sohn Oscar hoffen derweil in Lightning Ridge kurz vor dem Ende der Schürfsaison auf einen fetten Jackpot.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.