Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 02.09.2020: Volles Risiko
44 Min.Folge vom 02.09.2020Ab 12
Den „Buschmännern“ fehlen nach acht Monaten harter Arbeit Opale im Wert von 1500 australischen Dollar, um ihr anvisiertes Ziel zu erreichen. Aber dann wird Edelsteinjäger Les Walsh in Down Under bei einem schweren Unfall außer Gefecht gesetzt. Bei dem Unglück erleidet der 74-jährige Abenteurer Verbrennungen dritten Grades. Rod Manning fährt seinen verletzten Kameraden auf unbefestigten Buckelpisten ins 70 Kilometer entfernte Krankenhaus. Die „Boulder Boys“ wagen sich kurz vor dem Ende der Schürfsaison ebenfalls auf gefährliches Terrain vor.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.