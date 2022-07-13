Ralf erfährt alles: Kontakt zum Ex und nervige MackenJetzt kostenlos streamen
Paar Love
Folge 1: Ralf erfährt alles: Kontakt zum Ex und nervige Macken
115 Min.Folge vom 13.07.2022Ab 12
Sabrina und Philipp aus Geisenfeld sind seit drei Jahren zusammen. Häufig steht das Paar gemeinsam im Badezimmer. Da kennt Mann die Morgenroutine seiner Partnerin doch sicher in- und auswendig. Seit fast 30 Jahren sind Diana und Jens aus Winkel liiert. Weiß Jens auf Anhieb das Datum des ersten Dates? Halime und Alexander aus Meerbusch sind seit zweieinhalb Jahren ein Paar. Laut seiner Freundin ist Alex der Klügere. Doch wie viel traut er Halime beim Allgemeinwissensquiz zu?
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1/Weber, Willi