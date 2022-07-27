Drei Pärchen im PrüfungsstressJetzt kostenlos streamen
Paar Love
Folge 3: Drei Pärchen im Prüfungsstress
113 Min.Folge vom 27.07.2022Ab 12
In dieser Ausgabe von "Paar Love" stellt Gastgeber Ralf Schmitz die Beziehungen von folgenden drei Paaren auf die Probe: Darleen und Elvis aus Kehl sind seit neun Jahren zusammen und seit acht Jahren verheiratet. Larissa und Ralf aus Meitingen verbringen seit sechseinhalb Jahren ihr Leben miteinander. Andrea und Manfred aus Bremerhaven sind seit acht Jahren ein Paar und seit drei Jahren verheiratet. Welches der drei Duos kann keine Prüfung aus der Bahn werfen?
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1/Weber, Willi