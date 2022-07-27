Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Paar Love

Drei Pärchen im Prüfungsstress

SAT.1Staffel 2Folge 3vom 27.07.2022
Drei Pärchen im Prüfungsstress

Drei Pärchen im PrüfungsstressJetzt kostenlos streamen

Paar Love

Folge 3: Drei Pärchen im Prüfungsstress

113 Min.Folge vom 27.07.2022Ab 12

In dieser Ausgabe von "Paar Love" stellt Gastgeber Ralf Schmitz die Beziehungen von folgenden drei Paaren auf die Probe: Darleen und Elvis aus Kehl sind seit neun Jahren zusammen und seit acht Jahren verheiratet. Larissa und Ralf aus Meitingen verbringen seit sechseinhalb Jahren ihr Leben miteinander. Andrea und Manfred aus Bremerhaven sind seit acht Jahren ein Paar und seit drei Jahren verheiratet. Welches der drei Duos kann keine Prüfung aus der Bahn werfen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Paar Love
SAT.1
Paar Love

Paar Love

Alle 1 Staffeln und Folgen