SAT.1Staffel 2Folge 6vom 17.08.2022
Folge 6: Amor vom Dienst oder Paartherapeut der Herzen?

116 Min.Folge vom 17.08.2022Ab 12

Welches der Paare hält dem Beziehungstest von Ralf Schmitz stand? Wer kennt das gegenseitige Handyverhalten am besten? Folgende Paare konkurrieren in dieser Folge um den "Paar Love"-Titel: Kim und Conner aus Warstein haben sich vor fünf Jahren gefunden und vor vier Jahren geheiratet. Florian und Deniz aus Rösrath gehen seit drei Jahren gemeinsam durchs Leben und sind seit einem Jahr verheiratet. Anke und Markus sind seit eineinhalb Jahren zusammen.

