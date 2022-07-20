Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Paar Love

Verliebt, verlobt, verheiratet: Aber wer kennt seinen Partner wirklich?

SAT.1Staffel 2Folge 2vom 20.07.2022
Verliebt, verlobt, verheiratet: Aber wer kennt seinen Partner wirklich?

Verliebt, verlobt, verheiratet: Aber wer kennt seinen Partner wirklich?Jetzt kostenlos streamen

Paar Love

Folge 2: Verliebt, verlobt, verheiratet: Aber wer kennt seinen Partner wirklich?

114 Min.Folge vom 20.07.2022Ab 12

Das Tänzerduo Samira und Sanny aus Karlsruhe sind seit vier Jahren ein Paar. Da kennt Samira doch bestimmt den Frauengeschmack ihres Verlobten. Ilona und Ingo aus Gelsenkirchen haben sich vor zehneinhalb Jahren kennengelernt und direkt geheiratet. Eine gute Voraussetzung für den Beziehungstest? Die Studierenden Lena aus Passau und Marcel aus München betreiben ein gemeinsames "Unterwäsche"-Business. Hilft das beim gegenseitigen Einschätzen in Alltagssituationen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Paar Love
SAT.1
Paar Love

Paar Love

Alle 1 Staffeln und Folgen