Paul Panzers Comedy Spieleabend
Folge 1: Folge 1
45 Min.Folge vom 08.09.2017Ab 6
Unter dem Motto "Alle gegen Paul" treten Chris Tall, Bülent Ceylan, Massimo Sinato gegen Mimi Fiedler, Christine Theiss und Evelyn Weigert bei Paul Panzer zum launigen Spieleabend an.
Genre:Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1