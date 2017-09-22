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Paul Panzers Comedy Spieleabend

Folge 3

SAT.1Staffel 2Folge 3vom 22.09.2017
Folge 3

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Paul Panzers Comedy Spieleabend

Folge 3: Folge 3

44 Min.Folge vom 22.09.2017Ab 12

Unter dem Motto "Rummel" treten Chris Tall, Martin Rütter und Konny Reimann gegen Sophia Thomalla, Britt Hagedorn und Mariella Ahrens bei Paul Panzer zum launigen Spieleabend an.

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Paul Panzers Comedy Spieleabend
SAT.1
Paul Panzers Comedy Spieleabend

Paul Panzers Comedy Spieleabend

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