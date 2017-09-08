Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paul Panzers Comedy Spieleabend

Folge 1

SAT.1 Staffel 2 Folge 1 vom 08.09.2017
45 Min. Folge vom 08.09.2017 Ab 6

Unter dem Motto "Alle gegen Paul" treten Chris Tall, Bülent Ceylan, Massimo Sinato gegen Mimi Fiedler, Christine Theiss und Evelyn Weigert bei Paul Panzer zum launigen Spieleabend an.

