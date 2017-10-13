Paul Panzers Comedy Spieleabend
Folge 6: Folge 6
43 Min.Folge vom 13.10.2017Ab 12
Unter dem Motto "Kneipe" treten Jorge Gonzales, Martin Rütter und Kaya Yanar gegen Mimi Fiedler, Elena Uhlig und Uwe Ochsenknecht bei Paul Panzer zum launigen Spieleabend an.
Genre:Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1