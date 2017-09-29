Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Paul Panzers Comedy Spieleabend

Folge 4

SAT.1Staffel 2Folge 4vom 29.09.2017
Folge 4

Folge 4Jetzt kostenlos streamen

Paul Panzers Comedy Spieleabend

Folge 4: Folge 4

44 Min.Folge vom 29.09.2017Ab 12

Unter dem Motto "Klassiker" treten Kaya Yanar, Faisal Kawusi und Daniel Boschmann gegen Sonja Zietlow, Minh-Khai Phan-Thi und Vera Int-Veen bei Paul Panzer zum launigen Spieleabend an.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Paul Panzers Comedy Spieleabend
SAT.1
Paul Panzers Comedy Spieleabend

Paul Panzers Comedy Spieleabend

Alle 3 Staffeln und Folgen