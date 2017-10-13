Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Paul Panzers Comedy Spieleabend

Folge 6

SAT.1Staffel 2Folge 6vom 13.10.2017
Folge 6

Folge 6Jetzt kostenlos streamen

Paul Panzers Comedy Spieleabend

Folge 6: Folge 6

43 Min.Folge vom 13.10.2017Ab 12

Unter dem Motto "Kneipe" treten Jorge Gonzales, Martin Rütter und Kaya Yanar gegen Mimi Fiedler, Elena Uhlig und Uwe Ochsenknecht bei Paul Panzer zum launigen Spieleabend an.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Paul Panzers Comedy Spieleabend
SAT.1
Paul Panzers Comedy Spieleabend

Paul Panzers Comedy Spieleabend

Alle 3 Staffeln und Folgen