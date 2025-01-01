Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

sixxStaffel 12Folge 2
41 Min.Ab 12

Sich selbst und ihre Körper so zu akzeptieren, wie sie sind, fällt vielen Frauen schwer. Paula empfängt drei selbstbewusste Damen, die sich für mehr Realität im Alltag und auf Social Media einsetzen. Model Alex, Influencerin Vika und Buchautorin Sandra wollen zeigen, wie sexy Kurven sein können und damit anderen Frauen Mut machen. Dabei geben sie wertvolle Tipps und lüften das ein oder andere Geheimnis rund um ihre Sexualität.

