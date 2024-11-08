Sexpositive und selbstbestimmtJetzt kostenlos streamen
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Folge 3: Sexpositive und selbstbestimmt
40 Min.Folge vom 08.11.2024Ab 12
Gemeinsam mit ihren Gästen diskutiert Paula längst überholte Konventionen. Kann eine offene Beziehung auf Dauer funktionieren? Und wie wichtig ist die Kommunikation der eigenen Bedürfnisse in einer Partnerschaft? Während Anna ihre Ehe mit wechselnden Sex-Dates und Affären frisch hält, genießt die 24-jährige Annabel ihr neu gewonnenes Single-Dasein. Außerdem empfängt Paula Deutschlands bekannteste Sexarbeiterin Salomé Balthus, die einen ganz besonderen Escortservice führt.
Genre:Selbstoptimierung, Talk
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen