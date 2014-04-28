Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Im Bett bin ich Sklavin!

sixxStaffel 2Folge 1vom 28.04.2014
Im Bett bin ich Sklavin!

Im Bett bin ich Sklavin!Jetzt kostenlos streamen

Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Folge 1: Im Bett bin ich Sklavin!

Folge vom 28.04.2014

Zwischen Fesselvorrichtungen, niedrigen Käfigen und dem berühmt-berüchtigten Strafbock empfängt Paula ihren heutigen Gast Lydia. Die 27-Jährige steht auf sexuelle Unterwerfung und lebt mit ihrem Partner in einer BDSM-Beziehung. Die Frauen diskutieren im SM-Studio über die Lust am Schmerz und weshalb Lydia ihr Sklavendasein keineswegs als erniedrigend, sondern als extrem erregend empfindet.

