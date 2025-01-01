One Night Stand: Erfahrungen sammeln mit verschiedenen PartnernJetzt kostenlos streamen
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Folge 3: One Night Stand: Erfahrungen sammeln mit verschiedenen Partnern
28 Min.Ab 16
"Sex und Tschüss" - das ist das Motto der 26-jährigen Barkeeperin Anat aus München. Die Wahlberlinerin spricht mit Paula offen über die spannenden Stunden zwischen heißem Flirt und wildem Sex. Anat hält sich jedoch eisern an eine Regel: Sex gibt es nur im Bett ihres Begleiters. Ihr kommt so schnell kein Mann in die Wohnung. Verkörpert sie damit einen neuen Trend? Sind Beziehungen Schnee von gestern? Und kommt Frau bei einem One Night Stand wirklich auf ihre Kosten?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Selbstoptimierung, Talk
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen