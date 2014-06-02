Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Schluss mit Nullachtfünfzehn-Sex - Ich besorg's ihm richtig!

sixxStaffel 2Folge 6vom 02.06.2014
Schluss mit Nullachtfünfzehn-Sex - Ich besorg's ihm richtig!

Schluss mit Nullachtfünfzehn-Sex - Ich besorg's ihm richtig!Jetzt kostenlos streamen

Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Folge 6: Schluss mit Nullachtfünfzehn-Sex - Ich besorg's ihm richtig!

27 Min.Folge vom 02.06.2014Ab 16

Die 33-jährige Anna aus München hat nach einigen schlechten Erfahrungen ihr Sexleben neu erfunden, ist nun überglücklich und bis in die letzte Pore befriedigt. Ihr Zaubermittel: Tantra. Sie erzählt von lustvollen Berührungen und Genitalmassagen. Wie genau funktioniert eigentlich so eine Yoni- oder Lingam-Massage? Wieso ist dieses Erotik-Abenteuer viel mehr, als herkömmliches Ganzkörperkneten? Paula und Anna gehen diesen Fragen auf den Grund.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
sixx
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Alle 15 Staffeln und Folgen