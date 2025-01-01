Bisexuell - Ich brauche beides!Jetzt kostenlos streamen
Die 29-jährige Tanja aus Berlin schätzt die Vorteile von Sex mit beiden Geschlechtern: Männer geben ihr sexuelle Befriedigung, bei Frauen findet sie Emotionalität und Innigkeit. Eine langfristige Beziehung kann sie sich zwar nur mit einem Mann vorstellen, auf Sex mit Frauen will sie währenddessen dennoch nicht verzichten.
