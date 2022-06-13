Das turnt mich an! - Wege der weiblichen LustJetzt kostenlos streamen
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Folge 1: Das turnt mich an! - Wege der weiblichen Lust
40 Min.Folge vom 13.06.2022Ab 12
Paula Lambert trifft auf echte Frauenpower: Julia, Isabelle und Bärbel beleuchten die weibliche Lust aus dem Blickwinkel dreier Generationen. Während die 27-jährige Julia nach neuen Sexinspirationen sucht, erklärt Isabelle, welche Pornos bei der Damenwelt besonders gut ankommen. Und Bärbel berichtet aus einer Zeit, in der Sexualität noch ein Tabuthema war. Heute hingegen genießt die Seniorin ihr Liebesleben in vollen Zügen.
Genre:Selbstoptimierung, Talk
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen