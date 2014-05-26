Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Die Nächste, bitte! Ich will Affären statt Herzschmerz

sixxStaffel 2Folge 5vom 26.05.2014
Die Nächste, bitte! Ich will Affären statt Herzschmerz

Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Folge 5: Die Nächste, bitte! Ich will Affären statt Herzschmerz

28 Min.Folge vom 26.05.2014Ab 12

Der 28-jährige Mathias ist frisch getrennt, sein Herz gebrochen. Deshalb hat er beschlossen, sich in sexuelle Abenteuer zu stürzen - ohne Gefühl, ohne Schmerz, ohne Verpflichtungen. Paula spricht mit Mathias über den Vorteil von Affären, seine sexuellen Vorlieben und warum er so große Angst vor festen Bindungen hat.

