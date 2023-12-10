Die Hunde retten die Hunde / Die Hunde retten die SpinnenspioneJetzt kostenlos streamen
Paw Patrol: Helfer auf vier Pfoten
Folge vom 10.12.2023: Die Hunde retten die Hunde / Die Hunde retten die Spinnenspione
22 Min.
Folge vom 10.12.2023
Bei einer Parade sind Riesenballons weggeflogen. Die Hunde müssen sie einfangen, um die Parade und Bürgermeister Humdinger zu retten. // Als die Turbot-Cousins eine seltene Spinne beobachten, landen sie in deren Netz. Die PAW Patrol muss sie retten!
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Abenteuer
Copyrights:© Nickelodeon