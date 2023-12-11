Die Hunde retten die Bären / Die Hunde retten eine Farm ohne BauerJetzt kostenlos streamen
Paw Patrol: Helfer auf vier Pfoten
Folge vom 11.12.2023: Die Hunde retten die Bären / Die Hunde retten eine Farm ohne Bauer
22 Min.Folge vom 11.12.2023
1. Geschichte: Eine Bärenfamilie hat sich zum Winterschlaf in der Abenteuerbucht eingenistet. Die Paw Patrol will den Bären helfen, wieder nach Hause zu finden und sucht ihre Höhle. 2. Geschichte: Alfred und Yumi fahren in den Urlaub und Bürgermeisterin Gutherz hütet so lange gemeinsam mit Julia und Julius den Bauernhof. Aber es geht drunter und drüber, die Tiere machen, was sie wollen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon