Welpen retten den weißen Wolf / Welpen retten den Irrweg-EntdeckerJetzt kostenlos streamen
Paw Patrol: Helfer auf vier Pfoten
Folge vom 12.12.2023: Welpen retten den weißen Wolf / Welpen retten den Irrweg-Entdecker
22 Min.Folge vom 12.12.2023
1. Geschichte: Käpt'n Tollpatsch und Everest sind in der Arktis unterwegs, um Polarwölfe zu beobachten. Schon bald entdecken sie ein Wolfsjunges, doch dann kommt plötzlich ein Schneesturm auf. 2. Geschichte: Ryder und die Fellfreunde machen den Strand sauber und werden von Bürgermeisterin Gutherz für ihre Arbeit gelobt. Da landet plötzlich ein Ballonfahrer mitten am Strand, der irrtümlicherweise glaubt, am Nordpol gelandet zu sein.
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Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon