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PAW Patrol - Production Shorts

Der Geysir / Der Baby-Ameisenbär / Die Lieferung / Der Imbisswagen

NickelodeonFolge vom 16.08.2026
Der Geysir / Der Baby-Ameisenbär / Die Lieferung / Der Imbisswagen

Der Geysir / Der Baby-Ameisenbär / Die Lieferung / Der ImbisswagenJetzt kostenlos streamen

PAW Patrol - Production Shorts

Folge vom 16.08.2026: Der Geysir / Der Baby-Ameisenbär / Die Lieferung / Der Imbisswagen

21 Min.Folge vom 16.08.2026

Die Fellfreunde müssen François vor einem Wasserturm-Geysir retten. Außerdem müssen sie einen Babyameisenbären sowie Ace und ihre Lieferung für die Chickalettas' Party retten. Auch Mr. Porter und sein Imbisswagen benötigen die Hilfe der Fellnasen.

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