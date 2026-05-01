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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Fesselspiele

Kabel Eins DokuStaffel 11Folge 2vom 14.05.2026
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 2: Fesselspiele

21 Min.Folge vom 14.05.2026Ab 12

Rick und Chumlee begutachten eine riesige Sammlung von Nike-Sneaker, die eine Million Dollar kosten soll. Anschließend findet eine "Arnold & Son"-Longitude-Uhr ihren Weg in den Laden. Seit dem 18. Jahrhundert wird sie zur Navigation auf Schiffen genutzt. Wird Rick ein Vermögen für dieses seltene Zeitmessgerät bieten?

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