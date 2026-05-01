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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Der übliche Verdächtige

Kabel Eins DokuStaffel 11Folge 3vom 14.05.2026
Der übliche Verdächtige

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 3: Der übliche Verdächtige

21 Min.Folge vom 14.05.2026Ab 12

Corey und Chumlee prüfen einen seltenen Colt Paterson von 1838 aus dem Besitz eines Obersts aus dem Amerikanischen Bürgerkrieg. Anschließend kommt ein Brief von Franklin D. Roosevelt persönlich in den Laden, den er kurz nach seiner Polio-Erkrankung verfasste. Wird Rick zugreifen?

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