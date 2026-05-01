Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 8: Fremde Sphären
20 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 12
Schockierende Enthüllung: Corey hat "Star Wars" noch nie gesehen. Seine Kollegen zwingen ihn während seiner Arbeitszeit den Film zu sehen. Unterdessen finden ein Wahlplakat und eine Kappe von JFKs Präsidentschaftskampagne aus dem Jahr 1960 ihren Weg in den Laden.
Weitere Folgen in Staffel 11
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11-13, Season 15-25: A&E Television Networks, LLC & © Season 21: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Licensed by A&E Television Networks, LLC