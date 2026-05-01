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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Fremde Sphären

Kabel Eins DokuStaffel 11Folge 8vom 15.05.2026
Fremde Sphären

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 8: Fremde Sphären

20 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 12

Schockierende Enthüllung: Corey hat "Star Wars" noch nie gesehen. Seine Kollegen zwingen ihn während seiner Arbeitszeit den Film zu sehen. Unterdessen finden ein Wahlplakat und eine Kappe von JFKs Präsidentschaftskampagne aus dem Jahr 1960 ihren Weg in den Laden.

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