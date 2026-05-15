Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 5: Harter Haken
21 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 12
Die Händler prüfen ein historisches Stück: Eine Postkarte signiert von Box-Legende Jack Johnson, dem ersten afro-amerikanischen Schwergewicht-Champion der Geschichte. Wird die Karte Rick k.o. schlagen? Corey und Chumlee verhandeln indes hart um Originalrequisiten aus der Star-Trek-Serie.
Weitere Folgen in Staffel 11
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Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11-13, Season 15-25: A&E Television Networks, LLC