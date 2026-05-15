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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Harter Haken

Kabel Eins DokuStaffel 11Folge 5vom 15.05.2026
Harter Haken

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 5: Harter Haken

21 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 12

Die Händler prüfen ein historisches Stück: Eine Postkarte signiert von Box-Legende Jack Johnson, dem ersten afro-amerikanischen Schwergewicht-Champion der Geschichte. Wird die Karte Rick k.o. schlagen? Corey und Chumlee verhandeln indes hart um Originalrequisiten aus der Star-Trek-Serie.

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