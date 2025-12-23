Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Kabel Eins DokuStaffel 17Folge 1vom 23.12.2025
Folge 1: Ausgebrütet

20 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Heute begutachten die Profis eine Modelleisenbahn, die einst Johnny Cash gehört haben soll.

