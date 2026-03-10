Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 7: Innerer Frieden
20 Min.Folge vom 10.03.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Wird Rick mithilfe einer Statue der Hindugottheit Shiva seinen inneren Frieden finden?
Weitere Folgen in Staffel 17
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC