Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Klopf, Klopf

Kabel Eins DokuStaffel 17Folge 12vom 19.12.2025
Klopf, Klopf

Klopf, Klopf

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 12: Klopf, Klopf

20 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick begutachtet ein seltenes Buch aus dem Jahr 1589, das Anweisungen zur Kriegsführung enthält. Außerdem findet ein Schachbrett aus dem Jahr 1840 seinen Weg ins Pfandhaus.

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Kabel Eins Doku
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

