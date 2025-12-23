Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Bitte Platz nehmen

Kabel Eins DokuStaffel 17Folge 13vom 23.12.2025
Bitte Platz nehmen

Bitte Platz nehmenJetzt kostenlos streamen

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 13: Bitte Platz nehmen

19 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Die Profis begutachten einen Stuhl, der dem legendären US-Präsidenten Abraham Lincoln gehört haben soll.

Weitere Folgen in Staffel 17

Alle Staffeln im Überblick

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Kabel Eins Doku
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Alle 5 Staffeln und Folgen