Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Kuriose 60er Jahre

Kabel Eins DokuStaffel 17Folge 19vom 23.01.2026
20 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. In diesem "Best of" präsentieren die Pfandprofis die besten Teile aus den 1960er Jahren. Darunter befinden sich ein original Playboy-Bunny-Outfit sowie ein Golfball aus prominentem Hause.

