Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Ahnungslos

Kabel Eins DokuStaffel 17Folge 27vom 21.01.2026
Ahnungslos

AhnungslosJetzt kostenlos streamen

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 27: Ahnungslos

20 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Ein Helm, signiert von den Darstellern der Fernsehserie "Lost in Space", wird von Rick kritisch begutachtet.

Weitere Folgen in Staffel 17

Alle Staffeln im Überblick

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Kabel Eins Doku
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Alle 5 Staffeln und Folgen