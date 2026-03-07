Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Fliegender Tiger

Kabel Eins DokuStaffel 17Folge 5vom 07.03.2026
Fliegender Tiger

Fliegender TigerJetzt kostenlos streamen

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 5: Fliegender Tiger

20 Min.Folge vom 07.03.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Die Harrisons begutachten das Banner einer geheimen Fliegerstaffel aus dem Zweiten Weltkrieg.

Weitere Folgen in Staffel 17

Alle Staffeln im Überblick

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Kabel Eins Doku
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Alle 4 Staffeln und Folgen