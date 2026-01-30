Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Kabel Eins DokuStaffel 17Folge 3vom 30.01.2026
20 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Eine Superman-Figur aus dem Jahre 1939 wird in den Laden gebracht und professionell begutachtet. Corey kann indes seine Finger nicht von einer 1952er Fender Telecaster Gitarre lassen.

