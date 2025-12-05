Aufzeichnungen von Marie CurieJetzt kostenlos streamen
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 11: Aufzeichnungen von Marie Curie
40 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick durchforstet eine Menge alter Briefe und entdeckt dabei Labornotizen der Wissenschaftlerin Marie Curie.
