Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Aufzeichnungen von Marie Curie

Kabel Eins DokuStaffel 23Folge 11vom 05.12.2025
Folge 11: Aufzeichnungen von Marie Curie

40 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick durchforstet eine Menge alter Briefe und entdeckt dabei Labornotizen der Wissenschaftlerin Marie Curie.

Kabel Eins Doku
