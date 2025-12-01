Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Chums Muse

Kabel Eins DokuStaffel 23Folge 8vom 19.12.2025
Chums Muse

Chums MuseJetzt kostenlos streamen

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 8: Chums Muse

40 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Während Rick einen Cowboyhut von Ronald Reagan begutachtet, begeistert sich Chum für ein Gemälde der Kultband Pearl Jam.

Weitere Folgen in Staffel 23

Alle Staffeln im Überblick

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Kabel Eins Doku
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Alle 7 Staffeln und Folgen