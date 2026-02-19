Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 38: Hü oder Hott
40 Min.Folge vom 19.02.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Chum und Rick besuchen ein Automobilmuseum im Süden Kaliforniens. Neben Kit, dem sprechenden Auto aus der Serie Knightrider, bestaunen die beiden Michael Keatons Batmobil und einen - zum Verkauf stehenden - Plymouth Barracuda aus dem Jahr 1971.
Weitere Folgen in Staffel 24
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC