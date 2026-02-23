Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 41: Ein zauberhafter Deal
40 Min.Folge vom 23.02.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Während Chum sich in L.A. einige geschichtsträchtige Gegenstände aus dem alten Hollywood ansieht, zeigt ein Zauberer ein beeindruckendes Automobil, das einst den berühmten Magiern Siegfried und Roy gehörte.
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC