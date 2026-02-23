Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Ein zauberhafter Deal

Kabel Eins DokuStaffel 24Folge 41vom 23.02.2026
Ein zauberhafter Deal

Ein zauberhafter DealJetzt kostenlos streamen

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 41: Ein zauberhafter Deal

40 Min.Folge vom 23.02.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Während Chum sich in L.A. einige geschichtsträchtige Gegenstände aus dem alten Hollywood ansieht, zeigt ein Zauberer ein beeindruckendes Automobil, das einst den berühmten Magiern Siegfried und Roy gehörte.

