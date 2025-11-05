Der Amerikanische TraumJetzt kostenlos streamen
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 47: Der Amerikanische Traum
39 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick und Corey begutachten ein Cabriolet aus dem Jahr 1968, und später ein Poster von Rockstar Jimi Hendrix.
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC