Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Die Energiekuppel

Kabel Eins DokuStaffel 24Folge 50vom 07.11.2025
Folge 50: Die Energiekuppel

40 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Die amerikanische New-Wave-Band Devo hat ein einzigartiges Erkennungsmerkmal - orange Plastikhüte, auch Energy Dome genannt. Einer dieser Exemplare landet auf dem Tresen.

Kabel Eins Doku
