Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Kabel Eins DokuStaffel 24Folge 44vom 04.11.2025
Folge 44: Star-Wars-Rick

39 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Ein Kunde präsentiert seine Einladung zum 50. Geburtstag des Basketballstars Magic Johnson, während Chum ein Joker-Kartenspiel aus dem Film "The Dark Knight" begutachtet.

