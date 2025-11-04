Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 44: Star-Wars-Rick
39 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Ein Kunde präsentiert seine Einladung zum 50. Geburtstag des Basketballstars Magic Johnson, während Chum ein Joker-Kartenspiel aus dem Film "The Dark Knight" begutachtet.
Weitere Folgen in Staffel 24
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC