Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Bauchredner Rick

Kabel Eins DokuStaffel 24Folge 45vom 04.11.2025
Bauchredner Rick

Folge 45: Bauchredner Rick

40 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick interessiert sich für eine Gewehrmuskete aus dem 18. Jahrhundert, und ein Kunde möchte eine signierte Biografie von Arnold Schwarzenegger verkaufen.

