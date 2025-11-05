Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 24Folge 47vom 05.11.2025
Folge 47: Der Amerikanische Traum

39 Min.
Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick und Corey begutachten ein Cabriolet aus dem Jahr 1968, und später ein Poster von Rockstar Jimi Hendrix.

