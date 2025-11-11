Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Kultige Waffen

Kabel Eins DokuStaffel 24Folge 54vom 11.11.2025
Kultige Waffen

Kultige WaffenJetzt kostenlos streamen

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 54: Kultige Waffen

39 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Während Chum an einer Flasche Baccarat-Parfüm aus den 1920er Jahren schnüffelt, begutachtet Rick das Retro-Videospiel "Spiderman and Venom: Maximum Carnage".

Weitere Folgen in Staffel 24

Alle Staffeln im Überblick

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Kabel Eins Doku
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Alle 3 Staffeln und Folgen